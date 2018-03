 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Wacker stemmt sich gegen Euro-Gegenwind - Sonderdividende für 2017

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie will seinen Gewinn 2018 trotz des Gegenwinds durch höhere Rohstoffpreise und den starken Euro deutlich steigern. Helfen sollen dabei höhere Absatzpreise und weiter sprudelnde Gewinne der Beteiligung Siltronic. Von dem Ergebnissprung im Jahr 2017 sollen die Aktionäre mit einer Sonderdividende profitieren. Zusätzlich zur regulären Ausschüttung, die um 0,50 Euro auf 2,50 Euro steigen soll, sollen sie weitere 2,00 Euro je Aktie erhalten, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.