 Wirtschaft, Handel & Finanzen: RWE kehrt in Gewinnzone zurück - Ergebnisrückgang erwartet

RWE kehrt in Gewinnzone zurück - Ergebnisrückgang erwartet

Der Energiekonzern RWE erwartet für das laufende Jahr einen Gewinnrückgang. 2018 schlage der Tiefpunkt der Strompreisentwicklung der vergangenen Jahre durch, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. So erwartet der Stromerzeuger ein bereinigtes Nettoergebnis von 700 Millionen bis 1 Milliarde Euro, das bereinigte operative Ergebnis soll bei 4,9 bis 5,2 Milliarden Euro liegen.