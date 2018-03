 Wirtschaft, Handel & Finanzen: SAP-Rivale Salesforce will Mulesoft kaufen - Firmenwert 6,5 Milliarden Dollar

SAP-Rivale Salesforce will Mulesoft kaufen - Firmenwert 6,5 Milliarden Dollar

Der US-Softwarehersteller Salesforce greift nach dem Branchenkollegen Mulesoft. Die Firma werde dabei mit 6,5 Milliarden US-Dollar bewertet, teilten beide Unternehmen am Dienstag nach dem Ende des US-Börsenhandels mit. Das ist ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Mulesoft am Montag von 36 Prozent. Je Aktie sollen dessen Anteilseigner 36 Dollar in bar und 0,0711 Salesforce-Papiere erhalten.