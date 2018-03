 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schlechte Orangenernte belastet Gewinn von Getränkekonzern Berentzen

Eine schlechte Orangenernte hat den Gewinn des Getränkeherstellers Berentzen im vergangenen Jahr stark belastet. Das Konzernergebnis stürzte um 41 Prozent auf rund 2,6 Millionen Euro ab. Vor allem beim Geschäft mit Saftpressen, die gemeinsam mit Orangen an Supermärkte und an die Gastronomie verkauft werden, bekam das Unternehmen demnach schlechte Ernten in Europa und Südafrika zu spüren. Als Konsequenz will das Unternehmen künftig enger mit den Lieferanten zusammenarbeiten und frühzeitig Verträge zur Absicherung von Ernteanteilen abschließen.

Der Umsatz legte um 1,2 Prozent auf 172,1 Millionen Euro zu. Der Erlös bei alkoholischen Getränken wie den Traditionsmarken Berentzen oder Puschkin ging leicht um 0,7 Prozent auf 91 Millionen Euro zurück. Für das Geschäftsjahr 2018 will das Unternehmen daher seine Werbung verstärken; das entsprechende Budget liegt im Vergleich zum Vorjahr signifikant höher.