 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schweizerische Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest

Schweizerische Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest

Die Schweizerische Notenbank (SNB) hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Wie die SNB am Donnerstag bekanntgab, liegt der Zielsatz für den Dreimonatslibor weiter in einer Spanne von minus 1,25 und minus 0,25 Prozent. Der Einlagensatz beträgt ebenfalls unverändert minus 0,75 Prozent.