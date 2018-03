 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schweizerisches Atomkraftwerk Beznau I wieder am Netz

Nach drei Jahren Betriebsunterbrechung ist der Block 1 des schweizerischen Atomkraftwerks Beznau am Mittwoch wieder ans Netz gegangen. Der Volllastbetrieb werde in den nächsten Tagen aufgenommen, teilte der Betreiber, das Stromunternehmen Axpo, am Dienstag mit. Während des Stillstands seien umfangreiche Modernisierungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt worden. Unter anderem sei eine zusätzliche erdbeben- und überflutungssichere Notstromversorgung installiert worden und der Deckel des Reaktordruckbehälters sei ausgetauscht worden. An dem Behälter waren im Sommer 2015 Materialfehler entdeckt worden.

Beznau ist seit 1969 am Netz und eines der fünf ältesten noch betriebenen Kernkraftwerke der Welt. Es liegt zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, etwa 14 Kilometer südlich von Waldshunt-Tiengen. Die Anlage erfülle "alle sicherheitstechnischen Anforderungen für den Langzeitbetrieb von 60 Jahren", so das Unternehmen.