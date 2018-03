 Wirtschaft, Handel & Finanzen: SPD-Politiker Schneider: Union muss Haltung zu Europa klären

Kurz nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung hat der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, die Union zu einer einheitlichen Linie in der Europapolitik aufgefordert. "Eine der größten Herausforderungen der Bundesregierung ist Europa", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Deutschland muss in Europa wieder als konstruktiver Akteur auftreten. Ich erwarte deshalb, dass die Union ihre Haltung zu Europa klärt und die Bundeskanzlerin zügig zur Realisierung der Zielvorstellungen des Koalitionsvertrages kommen kann."