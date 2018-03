 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'Spiegel': Neuer Airport-Chef für Köln/Bonn soll ernannt werden

Der Nachfolger für Michael Garvens als Chef des Flughafens Köln/Bonn soll am Montag vom Aufsichtsrat ernannt werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Ein Airportsprecher teilte auf Anfrage mit, die Themen würden im Aufsichtsrat vertraulich behandelt. Unterdessen rege sich Kritik am Krisenmanagement von Chef-Aufseher Friedrich Merz, berichtete der "Spiegel" weiter. Dem Ex-CDU-Politiker stehe eine turbulente Sitzung des Kontrollgremiums bevor. Dem langjährigen Airport-Chef Garvens wird vorgeworfen, das Unternehmen um mehrere Millionen Euro geschädigt zu haben. Er bestreitet dies vehement.