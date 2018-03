 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Steuerzahlerbund kritisiert hohe Zahl an Staatssekretären

Der Bund der Steuerzahler hat die hohe Zahl an Staatsministern und Parlamentarischen Staatssekretären in der neuen Bundesregierung kritisiert. Insgesamt 35 dieser Posten - so viele wie noch nie - will das neue schwarz-rote Bündnis voraussichtlich schaffen. "Wir haben den größten und teuersten Bundestag, wir haben die längste Regierungsbildung hinter uns, wir haben einen Koalitionsvertrag mit Rekord-Ausgaben - und nun sollen die Bürger auch noch den größten Stab an Parlamentarischen Staatssekretären aller Zeiten finanzieren", sagte Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch).