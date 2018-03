 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ströers neues Online-Portal für 'Generation Mobile' geht an den Start

In Deutschland startet ein neues Online-Nachrichtenportal für die junge Zielgruppe. "Watson.de" ist rein werbefinanziert. Das Portal soll ab Donnerstag mit Themen und Formaten auf die Bedürfnisse der Generation eingehen, die mit Mobiltelefonen und sozialen Medien großgeworden ist. Dahinter steht der Werbevermarkter Ströer , der Redaktionskonzept, Design und Technologie von dem Schweizer Vorbild "watson.ch" in Lizenz übernimmt. Dem börsennotierten Medienhaus Ströer gehört bereits das Nachrichtenportal "t-online.de". Der Name Watson entstand bei der Titelsuche aus Spielereien mit dem englischen Ausspruch "what's on?" - auf Deutsch: Was ist los? -, wie "watson.ch"-Geschäftsführer Michael Wanner sagt. Ströer peilt noch im laufenden Jahr rund zehn Millionen Visits im Monat auf "watson.de" an.