 Wirtschaft, Handel & Finanzen: TAGESVORSCHAU: Termine am 14. März 2018

Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch,

07:30 D: Symrise Jahreszahlenden 14. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CH: Tecan Jahreszahlen

07:00 CH: Lastminute.com Jahreszahlen

07:00 D: Windeln.de Jahreszahlen

07:00 E: Inditex Jahreszahlen

07:30 D: Symrise Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: SGL Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: Deutz Jahreszahlen (10.00 h Pk)

08:00 GB: Prudential Jahreszahlen

10:00 D: Volkswagen Pkw Jahres-Pk, Wolfsburg

10:00 D: Verband der Auslandsbanken in Deutschland Jahres-Pk, Frankfurt

10:30 CH: Swatch Bilanz-Pk, Biel

17:00 DK: Carslberg Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Raiffeisen Bank International Jahreszahlen (endgültig)

A: Verbund Jahreszahlen

D: Brenntag Jahreszahlen

I: Leonardo Finmeccanica Jahreszahlen

USA: Analog Devices Hauptversammlung

TERMINE KONUNKTUR

00:50 J: Kernmaschinenaufträge 01/18

00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 22./23.1.

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/18

08:00 D: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

08:00 D: Insolvenzen Jahr 2017

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/18

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 01/18

11:00 EU: Industrieproduktion 01/18

11:00 EU: Beschäftigung Q4/17

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/18

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/18

15:00 USA: Lagerbestände 01/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 D: Konferenz "Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Beobachter"

("The ECB and It's Watchers") voraussichtlich mit einem Vortrag von

EZB-Präsident Mario Draghi, Frankfurt

13:15 D: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Bankhaus Sal. Oppenheim

Mit der Revision will die Staatsanwaltschaft eine Überprüfung der

Freiheitsstrafen gegen vier ehemalige persönlich haftende

Gesellschafter der Bank erreichen.

18:30 D: Jahresempfang der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ), Berlin

