 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen: Kursgewinne zu Handelsbeginn

US-amerikanische Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. In den USA haben sich die Verbraucherpreise im Februar wie erwartet entwickelt. Die Jahresinflationsrate ist von 2,1 Prozent im Vormonat auf 2,2 Prozent gestiegen. Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Verbraucherpreise wie schon im Januar um 1,8 Prozent im Jahresvergleich.

"Die niedrige Arbeitslosenquote schlägt sich bislang noch nicht in einer deutlich anziehenden Kernteuerung nieder", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Von Inflationsdruck kann jedenfalls keine Rede sein." Leitzinserhöhungen dürften weiterhin graduell erfolgen. Der neue Notenbankchef, Jerome Powell, werde auf Sicht fahren und im weiteren Jahresverlauf nichts überstürzen. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der nächsten Sitzung am 21. März anheben wird.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,25 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 12/32 Punkte auf 97 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent.