 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen: Leichte Verluste zum Start

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Am Markt wurde die freundlich erwartete Börseneröffnung als ein Grund genannt. Konjunkturdaten fielen unterdessen durchwachsen aus. Die Einzelhandelsumsätze gingen im Februar zum dritten Mal in Folge, wenn auch jeweils nur leicht, zurück. Die Inflation auf Herstellerebene nahm ebenfalls im Februar etwas zu.