 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen: Rendite auf Siebenjahreshoch

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Marktteilnehmer verwiesen auf die gute Stimmung am Aktienmarkt, die den Appetit auf als sicher empfundene Anlagen dämpfte. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Tagesordnung.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Fünfjährige Anleihen rutschten um 3/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Zehnjährige Papiere gaben um 5/32 Punkte auf 98 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,07 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,21 Prozent.