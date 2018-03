 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen: Wenig Bewegung vor Fed-Zinsentscheid

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed wenig bewegt in den Handel gegangen. Vor dem Entscheid und der anschließenden Pressekonferenz hielten sich die Anleger zurück, hieß es am Markt. Konjunkturdaten zur Leistungsbilanz konnten dem Handel keine Impulse verleihen.

Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung dürfte die Fed am Abend ihre insgesamt sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus verkünden. Der Schritt wird allgemein erwartet. Als entscheidender werden die neuen Zinsprognosen der Zentralbank angesehen. Es wird spekuliert, dass die Fed vier anstatt der bislang signalisierten drei Anhebungen für dieses Jahr avisieren könnte. Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,35 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen lagen unverändert auf 98 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen dagegen um 2/32 Punkte auf 97 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,13 Prozent.