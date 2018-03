 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen: Wenig Bewegung

US-amerikanische Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Frische Konjunkturdaten lieferten keine sichtbaren Impulse. Auch die Aufforderung der USA, Frankreichs und Deutschlands in Richtung Russland, in der Giftgas-Attacke auf zwei russische Staatsbürger auf britischem Boden für Aufklärung zu sorgen, sorgte kaum für höhere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,278 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken ebenfalls um 1/32 Punkte, und zwar auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,613 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stagnierten bei 99 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,817 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen derweil um 3/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,025 Prozent.