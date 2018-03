 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Zölle: Laschet sieht bei möglicher 'Stahlschwemme' Jobs in Gefahr

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht bei einer möglichen "Stahlschwemme" in Europa als Folge von US-Strafzöllen Jobs in Deutschland in Gefahr. Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, zwar hätten US-Strafzölle auf Stahlprodukte nicht unmittelbar eine Auswirkung auf deutsche Werke. "Aber wenn es eine Stahlschwemme auf den europäischen Märkten gibt, weil die Amerikaner die Schotten dicht machen, dann kann das auch zum Problem für Arbeitsplätze bei uns werden."