 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Einzelhandelsumsätze fallen überraschend

Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Februar überraschend gefallen. Sie seien um 0,1 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.