 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen. Sie legten um 5,0 Millionen Barrel auf 430,9 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 2,4 Millionen Barrel erwartet.