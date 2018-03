 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verdi droht mit Ausweitung der Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst hat Verdi-Chef Frank Bsirske mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. "In der Sache gibt es in allen wesentlichen Punkten keine Annäherung", sagte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft am Dienstag in Potsdam. "Wenn das auf diesem Stand bleibt, wird es eine Ausweitung der Warnstreiks geben." Verhandelt wird für 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen, unter anderem für Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Kliniken, Sparkassen und für Bundespolizisten. Die abschließende Verhandlungsrunde ist für Mitte April vorgesehen.