 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verdi fordert Nachbesserungen am Kaufhof-Sanierungskonzept

Verdi fordert Nachbesserungen am Kaufhof-Sanierungskonzept

Die Kaufhof-Geschäftsführung und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen Fahrplan für die Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag verständigt. Der Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke sagte am Freitag nach Gesprächen in Frankfurt, es sei geplant, in einem ersten Schritt gemeinsame Ziele und Grundsätze für die Sanierung zu erarbeiten. Als zweiter Schritt sei dann die Entwicklung eines für beide Seiten akzeptablen Sanierungskonzepts vorgesehen. Kaufhof-Chef Roland Neuwald betonte, er hoffe "im Sinne der Beschäftigten auf zügige Fortschritte und Ergebnisse."