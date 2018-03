 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verdi will Sonntagsladenöffnung während Leipziger Buchmesse verhindern

Die Gewerkschaft Verdi klagt gegen die Ladenöffnung am Sonntag während der Leipziger Buchmesse. Die Klageschrift sei am Montag eingereicht worden, teilte Verdi-Bereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago am Montag mit. Sie richte sich gegen einen Beschluss des Stadtrates, der eine Öffnung der Geschäfte im Leipziger Zentrum während der Buchmesse auch am kommenden Sonntag ermöglicht.