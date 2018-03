 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Volkswagen legt detaillierte Jahreszahlen für 2017 vor

Nach den starken Jahreszahlen 2017 will Volkswagen trotz Dieselskandals und drohender Fahrverbote wieder durchstarten. Am Dienstag (10.30 Uhr) legt der Volkswagen-Konzern in Berlin die detaillierten Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie den Geschäftsbericht für 2017 vor. Die Eckdaten zum vergangenen Jahr hatte der Konzern bereits veröffentlicht.