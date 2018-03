 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VW-Finanzsparte erhöht Wertberichtigungen für geleaste Diesel

Die Finanzdienstleistungssparte des Volkswagen-Konzerns hat wegen des Wertverfalls bei Leasing-Dieselautos die Wertberichtigungen aufgestockt. Für die 273 000 Leasing-Diesel in Deutschland seien die Wertberichtigungen um knappe 50 Millionen Euro auf gut 100 Millionen Euro erhöht worden, sagte Sparten-Finanzchef Frank Fiedler am Montag in Frankfurt. Pro Auto bestünden zusätzliche Restwertrisiken von 400 bis 500 Euro, rund 2 bis 3 Prozentpunkte des Fahrzeugwerts.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zur grundsätzlichen Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten habe beim Kundenverhalten bei neuen Leasingverträgen keine akuten Änderungen hervorgerufen. "Seit dem Urteil haben wir keine Schwankungen im Volumen und im Preis", sagte Fiedler. Das sei von den Kunden schon zuvor eingepreist gewesen. Kommunen sind nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angemessene Fahrverbote grundsätzlich gestattet. Von den besonders gefährdeten Dieseln mit der Abgasnorm Euro-5 werde der Bestand von derzeit rund 16 000 Autos bis Ende des Jahres auf rund 3000 Autos sinken.