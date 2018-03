 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VW-Kernmarke Volkswagen Pkw setzt sich ehrgeizigere Ziele

Die Volkswagen-Kernmarke will im laufenden Jahr ihre Ertragskraft dank des laufenden Sparprogramms noch einmal spürbar steigern. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 4 und 5 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Im vergangenen Jahr war die Marge von 1,8 auf 4,1 Prozent gestiegen, was deutlich mehr war als die ursprünglich angepeilten bis zu 3,5 Prozent. VW hatte allerdings auch einige ertragsschwache Geschäftsteile aus der Marke ausgegliedert, was die Marge im Vergleich mit dem Vorjahr nach oben trieb. Der besseren Wettbewerbsfähigkeit stünden in diesem und dem kommenden Jahr spürbar höhere Belastungen gegenüber, hieß es. Dazu gehörten die Umstellung auf den neuen Prüfstandszyklus WLTP, Bemühungen zur Senkung von klimaschädlichen CO2-Abgasen und Anlaufkosten für neue Elektroautomodelle.