 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VW-Tochter Audi kündigt weiteres 'herausforderndes Geschäftsjahr' an

VW-Tochter Audi kündigt weiteres 'herausforderndes Geschäftsjahr' an

Die Volkswagen -Tochter Audi erwartet auch 2018 "erneut ein herausforderndes Geschäftsjahr", mit stagnierenden Verkaufszahlen und nur leicht steigendem Umsatz. Vorstandschef Rupert Stadler sagte am Donnerstag in Ingolstadt, Audi bringe dieses Jahr 20 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt - darunter den ersten vollelektrischen SUV Audi e-tron, der ab Jahresende in Brüssel vom Band laufen soll. Erst ab 2019 werde sich das nachhaltig auszahlen.