 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Wacker Chemie rechnet mit deutlichem Gewinnanstieg - Sonderdividende für 2017

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie rechnet dank gut laufender Chemiegeschäfte mit einem deutlichen Ergebnisanstieg im laufenden Jahr. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt und beim Jahresüberschuss aus fortgeführten Aktivitäten ein deutlicher Anstieg in Aussicht gestellt. Der Konzernumsatz 2018 soll im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Wacker rechnet dabei mit Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise und den starken Euro, der den Export erschwert.