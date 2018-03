 Wirtschaft, Handel & Finanzen: WDH/Gea Group will operativen Gewinn bis 2022 steigern

(Klargestellt wird das Jahr in der Überschrift. Es muss heißen 2022 rpt 2022.)

DÜSSELDORF/LONDONDer Maschinenbauer Gea Group setzt sich nach einem schwachen Jahr 2017 neue Ziele für die Zeit bis 2022. Bis dahin will Vorstandschef Jürg Oleas den Umsatz Jahr für Jahr um 3,5 bis 4,5 Prozent steigern, wie das im MDax notierte Unternehmen zu seinem Kapitalmarkttag am Montag in London mitteilte. Davon sollen jeweils 13,5 bis 15,5 Prozent als operativer Gewinn (operatives Ebitda) bei Gea hängenbleiben. 2017 hatte die operative Ebitda-Marge bei 12,2 Prozent gelegen. Auch in Zukunft will Gea mindestens 40 bis 50 Prozent seines Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausschütten.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir so auch in einem erwartet herausfordernden Marktumfeld nachhaltiges Wachstum mit einer starken Marge verbinden können", sagte Oleas. Er will den Konzern in allen für ihn wichtigen Bereichen zum Marktführer machen. Bisher sei dies in zwei Drittel der Bereiche der Fall. Dabei will er mehr als bisher auf die Beteiligungen des Konzerns schauen und "noch stärker auf aktives Portfoliomanagement setzen".

Seine neuen Ziele stellt der Manager unter den Vorbehalt, dass sich das Weltwirtschaftswachstum nicht wesentlich abschwächt und sich die Nachfrage in den Kundenbranchen nicht wesentlich verringert. Gea hatte sich zuletzt vor zwei Jahren Mittelfristziele für die Zeit bis 2020 gesetzt. Zuletzt hielten die Krise der Milchindustrie sowie der starke Euro das Unternehmen unter Druck.