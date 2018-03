 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Web-Erfinder fordert Regulierung gegen Machtkonzentration im Web

Der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee, hat sich für eine Beschränkung von großen Online-Konzernen wie Facebook eingesetzt. Die enorme Machtkonzentration bei einigen wenigen Unternehmen habe es ermöglicht, das Internet als Waffe einzusetzen, schrieb der britische Wissenschaftler am Dienstag in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt". "In jüngster Zeit erleben wir, wie Verschwörungstheorien die sozialen Medien beherrschen, Fake-Benutzer auf Twitter und Facebook gesellschaftliche Spannungen anheizen, sich externe Akteure in Wahlen einmischen und Kriminelle persönliche Daten stehlen."