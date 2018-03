 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Weinkonsum in Deutschland: Weiß liegt im Trend, Rotwein-Anteil sinkt

Weintrinker setzen in Deutschland immer häufiger auf Weiß statt auf Rot. Von dem 2017 in Deutschland gekauften Wein seien 45 Prozent weiß gewesen und damit 2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Deutsche Weininstitut am Sonntag in Düsseldorf zum Auftakt der Fachmesse Pro Wein mit. Noch vor zehn Jahren lag der Wert bei nur 38 Prozent. Im gleichen Zeitraum fiel der Rotwein-Anteil von 53 auf 46 Prozent. Rosé blieb bei neun Prozent. Grund laut dem Institut: Der Trend zur bewussteren Ernährung und zu leichteren Weinen - Weißweine haben zumeist weniger Alkohol als Rote.