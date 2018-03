 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Weltgrößte Solaranlage: Erster Teil mit deutscher Hilfe eröffnet

Es soll die größte Solaranlage der Welt werden - und deutsche Ingenieure spielen dabei eine wichtige Rolle: In Ägypten ist der erste Bauabschnitt eines gigantischen Energieprojektes eröffnet worden. "Hier haben wir ideale Sonnenverhältnisse und eine der stärksten Sonneneinstrahlungen der Welt", sagte Anton Milner, Geschäftsführer der deutschen Projektleitungsfirma IB Vogt, am Dienstag nahe der südägyptischen Stadt Assuan. Der Solarpark, der dort in der Wüste steht, soll einmal eine Leistung von 1,86 Gigawatt Strom besitzen.