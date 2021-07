+++ Olympische Spiele 2020 +++ Erstes Gold für deutsches Team: Ricarda Funk siegt im Kanuslalom – Achtelfinal-Aus für Timo Boll

Chefin des Flüchtlingsteams darf weiter nicht zu Olympia

Nach einer Corona-Infektion muss die Chefin des IOC-Flüchtlingsteams weiter auf ihre Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio warten. Der frühere Marathon-Star Tegla Loroupe müsse weiter in Doha in Katar bleiben, sagte IOC-Spitzenfunktionär James Macleod am Dienstag. „Wir werden in den nächsten Tagen die weiteren Schritte diskutieren“, fügte Macleod hinzu. Loroupe, die vom Internationalen Olympischen Komitee zur Chefin de Mission des Flüchtlingsteams berufen worden war, hatte sich im Trainingslager der Mannschaft in Katar mit dem Virus infiziert und konnte daher nicht nach Japan reisen. Das IOC hatte den Fall am 14. Juli vermeldet.



„Es ist wirklich schade, dass sie nicht hier bei uns ist“, sagte Macleod. Der 48-Jährigen gehe es aber gut. Wegen des Corona-Falls hatte auch der Großteil der Sportlerinnen und Sportler des Flüchtlingsteams erst mit Verspätung nach Tokio fliegen dürfen.

Für das zweite Flüchtlingsteam in der Olympia-Geschichte waren auch sieben jetzt in Deutschland lebende Sportler vom IOC nominiert worden. Die Schwimmer Alaa Maso und Yusra Mardini, Boxer Wessam Salamana, Judoka Ahmad Alikaj sowie Karateka Wael Shueb aus Syrien und die aus dem Iran stammenden Saeid Fazloula (Kanu) und Kimia Alizadeh (Taekwondo) schafften es in die Mannschaft.