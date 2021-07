+++ Olympische Spiele 2020 +++ Kanute Tasiadis paddelt zu Bronze – Schwimm-Trainer flippt aus: Jubel-Video von Titmus-Coach wird zum viralen Hit

Japaner im Olympia-Fieber – Digitale Zugriffe brechen Rekorde

Trotz Zuschauerausschluss stoßen die Olympischen Spiele in Tokio auf ein riesiges Interesse in der Bevölkerung des Gastgeberlandes. Allein die Eröffnungsfeier im praktisch leeren Olympiastadion in Tokio seien von mehr als 70 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt worden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die durchschnittliche Einschaltquote lag nach japanischen Angaben im Großraum Tokio bei 56,4 Prozent. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben mehr als 80 Prozent der japanischen Bevölkerung bereits etwas von den Spielen im Fernsehen oder im Internet zu sehen bekommen.



Das Interesse an den Spielen boome, sagte ein Sprecher. „Tag für Tag“ verzeichne man bei den digitalen Zugriffen neue Rekordwerte. Tokio befindet sich bis weit nach Ende der Spiele im nunmehr vierten Corona-Notstand. Zuschauer wurden von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen. Die japanische Regierung rief die Menschen des Landes dazu auf, sich die Spiele am Fernseher anzuschauen. Sie sollten bei Wettkämpfen auf der Straße nicht an die Strecken kommen. Doch viele Japaner sind den Notstand inzwischen zunehmend leid und ignorieren die Aufrufe der Regierung. So waren bei den Radrennen zahlreiche Zuschauer am Straßenrand, mitunter standen sie in mehreren Reihen an der Strecke. Kritiker führen dies auch auf die pausenlose Berichterstattung auf sämtlichen japanischen TV-Kanälen zurück.

Auf die Frage, ob das IOC angesichts dieser Entwicklung erwäge, doch noch Zuschauer bei Wettbewerben zuzulassen, sagte ein Sprecher, man folge den Vorgaben der japanischen Verantwortlichen. Takaya vom japanischen Organisationskomitee erklärte dazu, dass darüber derzeit nicht diskutiert werde.