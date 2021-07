+++ Olympische Spiele 2020 +++ Medaillen-Regen geht weiter: Bronze für Judoka Wagner – Rassismus-Eklat: Olympia-Aus für Radsport-Direktor

Emotionaler Olympia-Moment: Ovtcharov ruft nach verlorenem Tischtennis-Krimi Familie an

In einer denkwürdigen Szene bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov nach seinem verpassten Finaleinzug die Ruhe auf der leeren Tribüne gesucht. Der frühere Weltranglistenerste unterlag am Donnerstag in einem Weltklasseduell Ma Long aus China erst nach sieben Sätzen und griff danach zum Handy. Der 32-Jährige kämpfte mit seinen Gefühlen und rief seine Frau Jenny sowie seinen Vater Michail an.

„Ohne meine Familie könnte ich das gar nicht machen. Die ganzen Turniere und das harte Training, was ich durchziehe, das ist im Sport wirklich sehr, sehr hart. Das ist schwer, alles allein so zu bewältigen. Da wollte ich einfach die Stimme von ihnen hören“, sagte der hochemotionale Ovtcharov nach einem der besten Spiele seiner Karriere. „Sie haben mir sehr aufmunternde Worte zugerufen, und das tut natürlich gut in diesem harten Moment.“

Ovtcharov kämpft am Freitag aber noch um Bronze.