 Gerd Kommer: Das ist der größte Anfänger-Fehler beim Investieren

Vermögensverwalter und Vielschreiber Gerd Kommer will mit seinem achten Buch Einsteiger davon überzeugen, in börsengehandelte Indexfonds zu Investieren. Diese Geldanlage sei simpel und ertragreich zugleich.

Gerd Kommer empfiehlt das Investieren in breitgestreute ETF statt in volatile Anlageprodukte, etwa Kryptowährung. Geld anlegen in ETF

Frankfurt Wie Geld anlegen, wenn ich keine Ahnung davon habe? Diese Frage will Gerd Kommer beantworten. Der Geldverwalter und Dauerschreiber bringt gerade sein achtes Buch auf den Markt. In fünf davon geht es um börsengehandelte Indexfonds, die Exchange Traded Funds, kurz ETF. Da wird schon klar, wie der Leiter seiner eigenen Vermögensverwaltung Kommer Invest die Eingangsfrage beantwortet.

Sein neuestes Buch, „Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs“, wendet sich an Neulinge. „Für Menschen ohne Kenntnisse“, wie der Autor das sagt. Irgendwas müsse man schließlich tun gegen Inflationsschock, die Krise der Lebensversicherungen und der Rentenversicherung. Idealerweise tut man Sinnvolles. „Früher Bankkonto, heute ETF, was Einfacheres gibt es nicht“, bündelt der Autor seine Botschaft.

