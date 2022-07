Art Karlsruhe Der Publikumsliebling unter den deutschen Kunstmessen

Ab Donnerstag zieht die Kunstmesse Art Karlsruhe wieder Kunstfreunde an. Ihr Angebot ist bunt und vielfältig. Es gibt wahre Perlen darunter. Ein Überblick.

Das packende Profilbildnis zweier Löwen wurde mit Acrylfarbe, Tusche und Buntstiften auf einen Bucheinband gezeichnet. Vertreten wird die Künstlerin von Kunkel Fine Art. (Foto: Kunkel Fine Art) Kristin Kolb "Phraseologie"

Düsseldorf Die „Art Karlsruhe“ ist Pandemie bedingt vom Winter in den Sommer gerückt. Sie findet von 7. bis 10. Juli in den lichtdurchfluteten Hallen der Karlsruher Messe in Rheinstetten statt. Mehr als andere Kunstmessen wendet sie sich eher an das breite Publikum als an Milliardäre. Dafür sorgen 215 Ausstellern aus zwölf Ländern.

Die Preise hier gehen zwar vereinzelt auch hoch. Aber auch mit kleinerem Budget wird der Kunstfreund hier Attraktives entdecken. Dafür sorgen Aussteller, deren Namen Klang hat in der Kunstwelt, Galeristinnen, die sich der Qualität verschrieben haben.

Thole Rotermund etwa zeigt, wie experimentierfreudig die Vertreter der Moderne ihre Ausdruckskraft auf Papier erprobten. Dr. Michael Nöth beleuchtet die Schönheit des deutschen Impressionismus. Die Kunst vergangener Epochen breiten Kunkel Fine Art

aus, aber auch die Galerie Boisserée und die Galerie Nothelfer.