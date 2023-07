 „artmonte-carlo“: Kunstmesse für die Ferien

Den Kunstkauf zur Urlaubszeit macht die kleine Kunstmesse „artmonte-carlo“ schmackhaft. Einige der besten Galerien Europas breiten ihre Offerte für das betuchte Publikum aus.

„Malerei auf Papier“ hat der französische Künstler das Blatt von 1965 betitelt. Zu finden auf dem Stand von Mennour. (Foto: Archives mennour; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Daniel Buren

34 Galerien und zwei Juwelieren nehmen an der siebten Ausgabe der „artmonte-carlo“ teil (7. - 9.7.). Sie ist die erste Kunstmesse, die sich in Monaco etablieren konnte. Nachdem die monegassische Antiquitätenbiennale im 21. Jahrhundert überholt war, gab es mehrere gescheiterte Messe-Versuche.

Die im Grimaldi-Forum angesiedelte artmonte-carlo ist ein Ableger der „artgenève“. Beide werden von Thomas Hug organisiert. Sie zieht die besten europäischen Galerien für Moderne und zeitgenössische Kunst an. Dazu gehören etwa Mennour, LGDR, Marlborough, Robilant + Voena oder Van der Weghe. Hauser & Wirth, Moretti und neuerdings Almine Rech betreiben im Fürstentum Galerien, ebenso wie Sotheby’s. Christie’s reist für hochkarätige Privatverkäufe während der Messe an.

Darüber hinaus profitiert die Messe von Ausstellungseröffnungen auch in der Region. In Monaco wird Claude Monet und George Condo gezeigt, im Museum MAMAC in Nizza Thu -Van Tran und die Fondation Maeght in Saint-Paul de Vence präsentiert Jean Paul Riopelle. Das Auktionshaus Artcurial bestückt eine Skulpturen-Schau im öffentlichen Raum und versteigert vom 14. bis 19. Juli Luxusgüter.

Die 5. „Monaco Art Week“ belebt die knapp 39.000 Einwohner zählende Stadt. Hier gibt es laut einer Studie des Cabinet Knight Frank horrende Immobilien-Preise und die weltweit größte Vermögenskonzentration auf nur rund zwei Quadratkilometern. Ein weiterer Trumpf für das monegassische Steuerparadies ist der 2012 eröffnete Zollfreihafen.

Die Idee des Zollfreilagers geht auf den Genfer Kunsthändler und Zollhafengründer Yves Bouvier zurück. Er überredete gemeinsam mit seinem damaligen Kunden Dmitry Rybolowlew den Fürsten Albert II. zu dieser ebenso diskreten wie effizienten Basis für den Kunstmarkt. Ihren Erfolg verdankt die 2016 gegründete artmonte-carlo so vermutlich auch dem Zollfreilager. Hier können Werke nicht nur eingelagert, sondern auch steuergünstige Transaktionen getätigt werden.

