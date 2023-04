Auktion Freddie Mercury: Enge Freundin lässt den Nachlass versteigern

Rund 1500 Objekte aus dem Londoner Wohnsitz des Leadsängers von „Queen“ kommen bei Sotheby’s unter den Hammer. Musikfans vermitteln sie die private Seite des Komponisten.

Über 30 Jahre hütete Mary Austin den Nachlass. Die Einnahmen will sie dem Mercury Phoenix Trust und der Elton John Aids Foundation spenden. (Foto: Getty Images) Mary Austin mit Freddie Mercury

Düsseldorf Freddie Mercurys Dancefloorhits haben Popgeschichte geschrieben. Jeder Boomer kann „We are the Champions“ mitsingen und hottet zu „We will rock you“ gerne ab. Heute hat das Versteigungshaus Sotheby’s bekannt gegeben, dass es die bisher unveröffentlichte Privatsammlung des Komponisten und Leadsängers von „Queen“ versteigern wird.

Ab 6. September 2023 kommen in London rund 1500 Bühnenkostüme, handgeschriebene Texte und persönliche Gegenstände in sechs Themen-Auktionen und drei Online-Auktionen zum Aufruf. Darunter auch bildende und dekorative Kunst, viele Glasobjekte und eine Collection japanischer Kunst. Die Auktionsreihe verspricht die private, kaum bekannte Seite des 1991 im Alter von 45 Jahren an Aids verstorbenen Künstlers zu zeigen.

Einer der höchsten Schätzpreise gilt dem Arbeitstext zu Queens größtem Charterfolg und unerlässlichem Teil der Bühnenshows. Für das neun Seiten-Manuskript „We Are The Champions“ werden 200.000 bis 300.000 Pfund erwartet. Dieses Los ist vielleicht etwas für eine Musikbibliothek.