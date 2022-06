Auktion Álvaro Saieh: Kunstverkäufe wegen Insolvenz

Der chilenische Sammler besitzt eine einzigartige Sammlung Alter Meister. Jetzt muss er sie bei Christie’s für mindestens 30 Millionen Dollar versteigern lassen.

Ein psychologisch mitreißendes Gruppenbildnis von Musikern, das ohne Posen auskommt. Quelle: Christie’s Bartolomeo Manfredi „Zechende Musiker“:

New York Mit der Ausstellung von knapp 80 Bildern im Pariser Musée Jacquemart-André traten der diskrete chilenische Unternehmer Álvaro Saieh und Gattin Ana Guzmán im Herbst 2019 zum ersten Mal als Marktmacher für italienische Altmeister ins Rampenlicht. Die in ihrem New Yorker Apartment an Fifth Avenue dicht gehängte „Alana“-Sammlung war bis dahin nur Experten bestens bekannt. Ihr Name besteht aus den beiden zusammengezogenen Vornamen der Sammler.

Saieh ist Gründer der Unternehmensgruppe Corp Group mit Sitz in Santiago. Von renommierten Kunsthistorikern beraten, hatte der Milliardär seit den 1990er-Jahren gezielt im ausgedünnten Angebot bei Händlern sowie großen und kleinen internationalen Auktionshäusern eingekauft.

Teile von Saiehs Unternehmensgruppe waren während der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und mussten im letzten Sommer Insolvenzschutz anmelden. Deshalb suchen nun 54 Werke der Alana-Sammlung bei Christie’s in einem „single owner sales“ am Donnerstagvormittag neue Besitzer. Erwartet werden am 9. Juni insgesamt 30 bis 50 Millionen Dollar.