Auktion Sammlung Deutsche Bank: Fortgesetzter Ausverkauf in London

Schritt für Schritt löst die Deutsche Bank ihre Sammlung zur Klassischen Moderne auf. Soeben kamen bei Christie’s in London 19 Werke unter den Hammer.

Der zu Lebzeiten des Künstlers entstandene Steinguss ging bei nur einem Gebot für 176.000 Pfund an einen Telefonbieter. (Foto: Christie's Images Ltd.) Wilhelm Lehmbruck „Weiblicher Torso (Große Stehende)“

London Der Ausverkauf der Klassischen Moderne aus der Sammlung der Deutschen Bank geht weiter. In der Tagauktion mit Kunst des Impressionismus und der Moderne kamen bei Christie’s in London am 29. Juni 19 Lose mit moderner Kunst zum Aufruf. Schon seit 2020 verkauft die Bank die Arbeiten, die laut Sammlungsleiter Friedhelm Hütte nicht mehr in das Sammlungskonzept der Bank passen. Das Unternehmen konzentriert sich stattdessen auf junge aufstrebende Kunst.

Für seine Kollektion mit deutscher Moderne ist der Finanzdienstleister seit Jahrzehnten bekannt. Neben Privatverkäufen, wie dem Gemälde „Faust“ von Gerhard Richter, das 2020 für gemunkelte 100 Millionen Dollar in New York privat verkauft wurde, löste im selben Jahr das Münchener Auktionshaus Ketterer Teile der Sammlung auf. Seitdem bietet Christie’s in jeder Saison zwischen zehn und 20 Arbeiten aus der Sammlung an, teilweise in Paris, aber vor allem in London.