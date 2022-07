Auktionen Alte Kunst in London: Nur Meisterwerke machen das Rennen

London Die Auktionen für Alte Kunst in London lohnten eine Reise nur, wenn man an etwas Speziellem interessiert war. Im Vergleich zum Vorjahr, das ja nun auch kein leichtes Jahr war, gab es ein schmales Angebot. Das betraf sowohl die Anzahl als auch die Qualität der angebotenen Arbeiten.

Sotheby’s Abendauktion umfasste lediglich 20 Lose, während Christie’s immerhin auf 36 kam. Sotheby’s Veranstaltung ging in nur 35 Minuten über die Bühne. Zwei Toplose waren zuvor noch zurückgezogen worden. Die Einlieferer wollten laut Angabe des Hauses an den Arbeiten vorerst festhalten. In diesen politisch und ökonomisch unsicheren Zeiten ein nachzuvollziehender Entschluss. Alle verbliebenen 18 Werke ließen sich verkaufen.

Das ergibt eine Verkaufsrate von 90 Prozent. Ein gutes Ergebnis, aber es vertuscht, dass die Auktion nur 7,1 Millionen Pfund einspielte.

Selbst Christie’s schaffte es auf 28,1 Millionen, hier wurden 29 der 36 Lose verkauft. Das ergibt eine solide Verkaufsrate von 83 Prozent. Erstaunlicher war hier, dass das Haus trotz des schwierigen Konsumklimas gleich fünf Weltrekorde verzeichnen konnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine Quellnymphe von Lucas Cranach d. Ä. wurde zum Toplos der Woche. Auf sechs bis acht Millionen Pfund geschätzt, gab es zahlreiches Interesse an diesem beliebten Motiv des Malers. Neben vier Telefonbietern schaltete sich bei Christie’s am Anfang auch einen Onlinebieter aus Polen dazu. Doch der Endpreis von 9,4 Millionen Pfund wurde ihm zu viel. Weitere Versionen des Themas aus gleicher Hand befinden sich unter anderem im Museum der Bildenden Künste in Leipzig und in der Thyssen-Bornemisza Sammlung in Madrid.

Diese lebendig getuschte Zeichnung, das Capriccio einer repräsentativen Innenhofarchitektur, versteigerte Sotheby's für 403.200 Pfund, zum Doppelten der oberen Taxe. Giovanni Antonio Canal, gen. Canaletto

Ebenfalls aus der Sammlung von Cecil und Hilda Lewis stammte ein Stillleben mit Zinnkanne des heute recht unbekannten Malers Jan Jansz. den Uyl aus dem frühen 17. Jahrhundert. Es kam aus einer New Yorker Auktion bei Sotheby’s 1988 für 2,2 Millionen Dollar, umgerechnet 1,2 Millionen Pfund, in die Sammlung. Jetzt verkaufte sich das Bild für 3,1 Millionen Pfund im Rahmen der Schätzung.

Einen Weltrekord stellte ein Porträt von Friedrich Christian als Kurprinz von Sachsen von Anton Raphael Mengs dar. Auf 100.000 bis 150.000 Pfund taxiert, brachte es 480.000 Pfund. Mehrere Bieter im Saal und an den Telefonen boten auf das eindrucksvolle Porträt aus dem 18. Jahrhundert. Dieses befand sich immer in Privatbesitz und war 100 Jahre nicht zu sehen. Eindeutig ein Gütesiegel, für das Sammler heute viel Geld auszugeben bereit sind.

Seeschlacht bleibt unverkauft

Im Gegensatz dazu waren bei Sotheby’s zwei wichtige Werke schon vor der Auktion zurückgezogen worden. Zum einen eine exquisite Kircheninnenansicht der Neuen Kirche in Haarlem von Pieter Janz Saenredam, geschätzt auf 1,2 bis 1,8 Millionen Pfund. Doch das Interieur war erst 2012 bei Christie’s versteigert worden war. Zum anderen eine lebendige und gut erhaltene Eislaufszene mit Schloss im Hintergrund von Adam van Breen, die 400.000 bis 600.000 Pfund hätte einbringen sollen.

Unglücklich verhielt es sich mit dem Toplos, einer großformatigen Seeschlacht von Willem van de Velde d.J. „The surrender of the Royal Prince during The Four Days‘ Battle“. Es sollte für 4 bis 6 Millionen Pfund von einer niederländischen Stiftung verkauft werden. Doch das Los blieb trotz zweier Interessenten unverkauft. Sotheby‘s hofft nun aber auf einen Nachverkauf.

Das Blatt mit der Darstellung Jackos, einem Makaken-Äffchen, konnte seine Schätzung mit 6930 Pfund mehr als verdoppeln. (Foto: Sotheby's) Sir Edwin Henry Landseer

Mehr Glück hatten zwei Szenen von Jacopo Amigoni, einer mythologischen und einer biblischen. Beide gingen oberhalb der Schätzungen an den gleichen Bieter. Ihm waren die Bilder zusammen 730.000 Pfund Wert.

Sehr viel stärker begehrt war eine kleinformatige, stimmungsvolle Ölstudie von Jean-Honoré Fragonard. „Der Liebesbrunnen“ verkaufte sich für 720.000 Pfund, weit über der Taxe von 200.000 bis 300.000 Pfund. Erotik lockt immer mehr Interessenten an, als etwa eine biblische Szene.

„Wir hatten sechs Alte Meister in unserer erfolgreichen Jubilee-Auktion in der Vorwoche verkauft. Weiter waren einige Arbeiten nicht fertig bearbeitet, aber wir werden diese Lose im Dezember anbieten,“ begründet Edoardo Roberti, Leiter der Altmeisterabteilung bei Sotheby’s, die kleine Auswahl im Gespräch mit dem Handelsblatt. „So ist die Gewichtung unserer Auktion in diesem Jahr umgekehrt.“ Hier heißt es also aufpassen, was im Winter passiert. Vielleicht kann Sotheby’s den Vorsprung von Christie’s einholen.

Papierarbeiten in der Abendauktion

Beide Häuser verkauften wie immer auch Druckgrafik und Papierarbeiten. Christie’s bot einige davon in der Abendauktion an. Rembrandts Radierung „Christus zwischen den beiden Dieben gekreuzigt (Die drei Kreuze)“ stammte ehemals aus einer deutschen Adelsfamilie. Die Sammlung der von Cronsterns, wurde unter dem Namen der Grafen von Plessen-Cronstern 1992 von Christie’s aufgelöst.

Die auf 800.000 bis 1,2 Millionen Pfund geschätzte Arbeit verkaufte sich für 1,5 Millionen Pfund. Damit avancierte sie zur zweitteuersten Druckgrafik die je verkauft wurde. Die Spitzenposition nimmt immer noch Rembrandts „Ecce Homo“ ein. Christie’s stellte 2018 den Weltrekord mit 2,6 Millionen Pfund auf.

Bei Sotheby’s fehlten auch hier diesmal bedeutende Werke. Ein Selbstporträt der Schweizer Künstlerin Anna Waser aus dem 17. Jahrhundert jedoch schnellte von erwarteten 4.000 bis 6.000 Pfund auf 70.000 Pfund hoch. Eine winzige Farbstudie einer Dämmerung von John Constable verkaufte sich ebenfalls für mehr als das Zehnfache der Schätzung und brachte 347.000 Pfund ein.

Das Interesse an französischen Akten aus dem Rokoko belegt bei Christie’s der Erfolg einer Kreidezeichnung von François Boucher. Sie brachte im Rahmen der Schätzung 270.000 Pfund ein.

Hoch bewertete Kopie

In der wenig relevanten Auktion bei Bonhams gab es eine Entdeckung. Ein kleines Holzbild des erst seit 1926 so benannten benannten „Meister mit dem gestickten Laub“ mit einer Darstellung von Adam und Eva im Garten Eden war moderat auf 25.000 bis 30.000 Pfund geschätzt. Doch es fuhr hohe 807.000 Pfund ein. Das Interesse an der Wiener Variation des Sündenfall-Themas von Hugo van der Goes zeigt, dass auch qualitativ hochwertige Kopien ein interessantes Sammelgebiet darstellen können.

Der überwältigende Trend der Auktionen ist, dass Käufer gutes Geld nur dann zahlen, wenn es sich um marktfrische Entdeckungen von Meisterwerken handelt. Selbst Gemälde, die vor zehn oder fünfzehn Jahren auf dem Markt kamen, erzielen heute nur schwer gute Preise .

Das Hin und Her von Ankauf und Verkauf funktioniert schlecht. Wer ein Altmeister-Gemälde kauft, sollte planen, es lange im Besitz zu halten. Dies führt zu Verunsicherungen bei den Einlieferungen und zu immer größerem Druck bei den Häusern, das Besondere zu entdecken und teils zu erforschen. Das kostet Zeit und damit auch Geld. Und in Zeiten, in denen die Inflation Geld schnell entwertet, will sich auch nicht jeder von Objekten trennen.

Die gute Nachricht ist, dass die Nachfrage an herausragend guter Ware, inklusive Papierarbeiten, weiterhin stark ist. Der italienische Händler Fabrizio Moretti hat gerade in London neue Galerieräume eröffnet. Damit setzt er weiterhin auf den Londoner Markt . Moretti fasst die Lage prägnant zusammen: „Wenn es Meisterwerke im Angebot gibt, dann regiert der Markt stark.“

Mehr: Auktionsmarkt: Christie’s bestes Halbjahresergebnis seit Jahren