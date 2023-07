Auktionen Altmeister in London: Erfolgreich wider Erwarten

Werke und Porträts prominenter und neu entdeckter Alter Meister bescheren Sotheby’s und Christie’s sehr gute Einnahmen. Das Mittelfeld wird in London dagegen gemieden.

Das hochformatige Porträt der Königin Katherine Parr von England und Irland erzielte 3,4 Millionen Pfund, das Vierfache seiner oberen Taxe. (Foto: Sotheby's) Master John

London Sotheby’s und Christie’s haben zusammen 20 Alte Meister in Millionenhöhe versteigert. Nach den sehr gemischten Resultaten für die zeitgenössische Kunst zeigt sich, dass der Markt für die historische Malerei sehr robust ist und nicht nur Interesse weckt, sondern auch Kunden reizt, in dieses Segment zu investieren. Vor allem Neuentdeckungen und Porträts sind gefragt.

Sotheby’s legte eine Auktion vor, die insgesamt solide 49 Millionen Pfund einspielte, in der aber nur 65 Prozent der 49 angebotenen Arbeiten verkauft wurden. Dennoch war es für das Haus die beste Auktion mit Alten Meistern in London seit 2019. Bei Interesse gingen die Preise sehr hoch. Sieben Künstlerweltrekorde wurden aufgestellt. Aber das wählerische Publikum reagierte nicht bei unattraktiven Werken im Bereich zwischen 100.000 und 500.000 Pfund.

Höhepunkt der Auktion war ein Tudor-Porträt der Königin Katherine Parr von England und Irland, das „Master John“ zugeschrieben wurde und das lange als zerstört galt. Es überstieg die Schätzung um ein vierfaches und brachte 3,4 Millionen Pfund.

„Der Heilige Sebastian, von Engeln gepflegt“ (um 1608), der neu Peter Paul Rubens zugeschrieben worden war, verkaufte sich in der Mitte der Schätzung für 4,9 Millionen Pfund. Das Bild brachte dem Einlieferer einen guten Gewinn, hatte dieser es doch vor 15 Jahren in den USA mit einer Zuschreibung an Laurant de la Hyre für 40.000 US-Dollar erstanden.

Christie’s legte eine ausgeglichenere Auktion vor, in der sich von 38 Losen 74 Prozent verkaufte. Sie spielten 53,9 Millionen Pfund ein. Damit wurde die Session zur erfolgreichsten Auktion in diesem Marktsegment seit 2016. Höhepunkt war ein unbekanntes Interieur des flämischen Barockmalers Michael Sweerts, der zu Lebzeiten berühmt war, aber dessen Schaffen bis vor wenigen Jahrzehnten in Vergessenheit geraten war.

Die Porträts von Jan Willemsz. van der Pluym und Jaapgen Carels wechselten für 11,2 Millionen Pfund den Besitzer. Die Taxe lag bei 5 bis 8 Millionen. (Foto: Christie's Images Ltd. 2023) Rembrandt van Rijn

Die auf 2 bis 3 Millionen Pfund geschätzte Arbeit „Künstleratelier mit Näherin“ wurde von zwei Bietern an den Telefonen der Spezialisten umkämpft und erzielte Rekordbrechende 12,6 Millionen Pfund. Das Interieur stammte aus einer französischen Privatsammlung und wurde lange als Kopie angesehen. Die Allegorie auf die Kreativität – ein ähnliches Sujet befindet sich im Rijksmuseum in Amsterdam – wird sicher das Interesse an diesem vergessenen Maler weiter anregen.

Das andere Los, dass die 10 Millionen-Pfund-Grenze überschritt, war ein neu aufgefundenes und als authentisch zugeschriebenes Doppelporträt von Rembrandt. Zuletzt war es vom gleichen Haus am gleichen Ort vor 200 Jahren versteigert worden, eine historische Anekdote, die der Auktionator Jussi Pylkkänen ungewöhnlich emotional berichtete. Die kleinformatigen Porträts von Jan Willemsz. van der Pluym und Jaapgen Carels verkauften sich für 11,2 Millionen Pfund, oberhalb der Schätzung von 5 bis 8 Millionen.

Laut Aussage des Hauses waren es die letzten Rembrandtporträts in Privatbesitz. Scott Reyburn vom Magazin Art Newspaper zufolge wurden sie von einem Mann im Auktionssaal ersteigert, der neben dem Direktor des Amsterdamer Rijksmuseum saß. So könnte man eventuell einen europäischen Käufer vermuten. Und vielleicht ja auch eine Leihgabe oder gar Schenkung ans Museum.

