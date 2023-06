Auktionen bei Grisebach 240.000 Euro für die schöne Helene

Berlin Zurzeit lassen sich nicht alle Preiserwartungen erfüllen. In der Grisebach-Auktion ausgewählter Werke am 1. Juni prägte Zurückhaltung die einstündige Sitzung. Bei vollem Saal gingen die meisten Zuschläge wie gewohnt an Telefone. Nicht weniger als 19 Hammerpreise der insgesamt 45 Lose blieben an der unteren Schwelle des Schätzpreises. Er ist hier fast immer identisch mit der Mindesterwartung der Einlieferer, dem Limit.

14 Werke gingen zurück, darunter das Hauptlos des Abends, Lyonel Feiningers 1915 datiertes Ölgemälde „Trompeter im Dorf“. Es war auf 2 bis 3 Millionen Euro angesetzt. Gleichwohl wurden an diesem Abend rund 7 Millionen Euro umgesetzt. Der Erlös für das gesamte erste Halbjahr einschließlich der Online-Auktionen und der Mehrwertsteuer beläuft sich auf 18 Millionen Euro. Er ist vor allem privatem Zuspruch zu verdanken. „Der Handel beobachtet nur,“ kommentiert Grisebach-Gesellschafterin Micaela Kapitzky.

Das ist natürlich ein starker Abfall gegenüber den 25 Millionen Euro im letzten Frühjahr. Aber es ist auch ein Ergebnis von teilweise mittelprächtigen Einlieferungen, denen es an marktstimulierender Aura fehlte. Der Feininger ist ein Musterbeispiel. Der dominierende Gelbton des Gemäldes ist keine Augenlust. Eine farbstrotzende Version des Themas, „Trompetenbläser I“, hatte 2018 bei Christie’s stolze 6,1 Millionen Dollar eingespielt. Das gelbe Auktionsbild war kurz vorher auf dem Brüsseler Gallery Weekend in der Galerie de la Béraudière präsentiert worden.

Doch es gab auch Lichtblicke. Das teuerste Los des Abends wurde August Mackes „Mann auf Bank“ mit brutto 1,1 Millionen Euro, ein charakteristisches Landschaftsbild in sattem Grünton. Seit 1957 war es in Essener Privatbesitz und figurierte in wichtigen frühen Ausstellungen. Käufer ist ein norddeutscher Privatsammler.

Max Pechsteins Hafenbild „Sonnenflecken“ aus dem Jahr 1922 wurde einem schriftlichen Auftrag aus Süddeutschland für brutto 500.000 Euro zugeschlagen. Wie der Macke auch dies ein Gebot am unteren Schätzpreis.

Mit 1,1 Millionen Euro wurde das sattgrüne Landschaftsbild teuerstes Los des Abends. (Foto: Karen Bartsch, Berlin/Grisebach GmbH) August Macke „Mann auf Bank“

Eine Beckmann-Petitesse im Format 24 x 36 cm ist das Strandbildnis „Hängematte“. Seiner Liegefigur gibt das Blau des Badetuchs eine attraktive Komponente. Ein württembergischer Sammler belohnte sie mit 400.000 Euro inklusive Aufgeld. Expressionisten sind nach wie vor gefragt, vor allem in deutschen Auktionen. Das zeigte sich selbst bei einem späten farbintensiven Stillleben (1952) von Karl Schmidt-Rottluff, das für 212.500 Euro deutlich über der Taxe an einen brandenburgischen Sammler ging.

Ein günstiger Kauf war Lovis Corinths Halbporträt „Maske im weißen Kleid“ von 1902. Es stellt die Künstlergattin Charlotte Berend mit Fächer und schwarzer Maske in einer dem Betrachter zugewandten animierenden Pose dar. Das bezwingend private Porträt wurde jetzt zum Hammerpreis an der unteren Taxe – 312.500 Euro mit Aufgeld – einem Berliner Sammler zugeschlagen. 1984 war es auf der Berliner Kunsthandelsschau „Orangerie“ für 220.000 D-Mark von einer Schweizer Sammlung übernommen worden. Das ist die Chance eines Auktionskäufers. Wenn es wenig Bieterkonkurrenz gibt, kommt er zu einem tiefen Preis an das Objekt der Begierde.

In diese Abendauktion waren einige starke Werke zeitgenössischer Kunst eingeflossen. Das führte in der entsprechenden Versteigerung vom 2.Juni zu einer qualitativen Ausdünnung. Dort erzielte Jonas Burgerts surrealistische Szene „Spieler“ von 2008 mit 150.000 Euro den höchsten Zuschlag. So sorgte die Auswahl in der Zentralauktion ausgewählter Werke für sicheren Absatz.

Welche Art von Kunst reizte Sammlerinnen und Sammler in der Abendauktion? Vier Beispiele: Stark beboten war hier ein in den letzten Lebensjahren von Hans Hartung entstandenes Großformat in starken Blau-, Beige- und Brauntönen, in denen Einritzungen und ein diffuser schwarzer Farbregen die „psychische Improvisation“ des französischen Informel repräsentieren. Es gelangt für 287.500 Euro in eine Schweizer Privatsammlung.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erwarben die ersten sieben Pflanzenrisse für 200.000 Euro (mit Aufgeld) und ließen sich dann noch weitere vier dieser fragilen Werke zuschlagen (Ausschnitt aus einem Hochformat). (Foto: Karen Bartsch, Berlin/Grisebach GmbH) Philipp Otto Runge

Dass eine der bildmäßigen Gouachen von Sigmar Polke einen starken Preis erzielen würde, war vorauszusehen. So konnte es kaum verwundern, dass eine mit Comic-, Raster- und Bilderbuchfigur bestückte titellose Zeichnung des rheinischen Künstlers für 175.000 Euro vom New Yorker Handel übernommen wurde. Dieser Händler hatte kurz zuvor schon A.R. Pencks Signalbild „Stadt der Konflikte“ für 200.000 Euro ersteigert.

Verdienten Erfolg hatte auch der seit seinem Tod im Jahr 2013 unvermindert angesagte Günther Förg mit einer zwölfteiligen Bildergruppe in unterschiedlichen monochromen Farben. Das auf maximal 400.000 Euro geschätzte multiple Werk wurde für 550.000 Euro nach Auskunft des Hauses von einem „deutschen Sammler zeitgenössischer Kunst“ übernommen.

Einen großen Sprung vom Ausruf bei 90.000 Euro machte Anselm Kiefers 2003 datierte Collage „Jakobsleiter“. Sie spielt auf biblisches Geschehen an und zählt zu den charakteristischen Werken des in Frankreich gefeierten Künstlers, die Ausdruck einer mythischen Heilserwartung sind. Ein norddeutscher Sammler investierte 237.500 Euro.

Fast 240.000 Euro für die schöne Helene

Starkes Interesse konnten für einmal auch zwei Künstler des 19. Jahrhunderts auf sich ziehen. Ein Hauptereignis der mit vielen Landschaftsbildern gefüllten Auktion war die Versteigerung von 14 Scherenschnitten des Romantikers Philipp Otto Runge. Je sieben aus weißem Bütten geschnittene Pflanzenrisse wurden zunächst einzeln, dann als Konvolut ausgeboten.

Die Hammerpreise für die in dieser Fülle raren Blumen- und Blätterschnitte lagen bei jeweils 20.000 bis 25.000 Euro nahe den unteren Taxen. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erwarben die ersten sieben für brutto 200.000 Euro und ließen sich dann noch weitere vier dieser fragilen Werke zuschlagen. Eines wandert in den New Yorker Handel.

Doch zum heiß begehrten Star der Abteilung 19. Jahrhundert wurde ein Frauenporträt des Münchener Hofmalers Joseph Karl Stieler. Es war auf maximal 120.000 Euro angesetzt. Dargestellt ist die Schusterstochter Helene Sedlmayr, eine in der bayerischen Hofgesellschaft der 1830er-Jahre gefeierten Schönheit.

Es ist die Replik eines von König Ludwig I. für dessen Schönheiten-Galerie in der Münchener Residenz gewünschten Auftragswerks. Die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung in München begeisterte sich mit dem Einsatz von 237.500 Euro für das Bildnis dieser einst viel bewunderten Dame, deren gefrorene Anmut uns heute höfisch idealisiert erscheint.

