Auktionen bei Karl & Faber Überragende Sammlungen befeuern die Bietlust

Attraktive Einlieferungen mit moderner und zeitgenössischer Kunst bescheren Karl & Faber 15 sechsstellige Erlöse. Insgesamt setzt das Münchner Auktionshaus in diesem Frühjahr 13 Millionen Euro um.

Dass das auf 200.000 Euro geschätzte Werk auf Papier war stark umkämpft und erzielte dank Schweizer Gebot 600.000 Euro. (Foto: Karl & Faber; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Pablo Picasso „Pierrot et Arlequin à la Terrasse d´un Café“

München Wem als Auktionshaus eine Sammlung mit überzeugenden Werken von Edvard Munch, Renoir und Pablo Picasso angeboten wird, kann mit guten Resultaten rechnen. Allein für die 24 Lose aus der Kollektion eines Münchner Ehepaares konnte Karl & Faber in seiner Auktion mit moderner und zeitgenössischer Kunst Ende Juni sieben sechsstellige Erlöse und 3 Millionen Euro Umsatz verbuchen.

An der Spitze dieser Suite lag mit 600.000 Euro Pablo Picassos Gouache „Pierrot et Arlequin à la Terrasse d´un Café“ von 1920. Dass das auf 200.000 Euro taxierte geometrisch-kubistische Papierkunstwerk so stark umkämpft war, hängt mit der persönlichen Note des Bildes zusammen.