Auktionen Flugsaurier: Schöne Ergänzung der Kunstsammlung

Düsseldorf Ein Kunstwerk erzählt, wenn es gelungen ist, etwas über die Zeit, in der es entstand und darüber hinaus. So kommt es, dass Sammler noch nach hunderten von Jahren Gefallen an ihnen finden.

Wieviel mehr erzählen Meteoriten vom Kosmos? Oder rasierklingenscharfe Dinosaurierzähne von der Erd-, Natur- und Klimageschichte vor Millionen von Jahren?

Absolut einzigartig ist eine Platte Solnhofener Kalksteins von vor 145 Millionen Jahren. Auf 82 mal 85 Zentimetern wird der Betrachter Zeuge eines Kampfes um Leben und Tod zwischen einem urzeitlichen Fisch „Aspidorhynchus“ und einem Flugsaurier „Rhamphorhynchus“.

Der Fisch musste aus dem Wasser springen, um den Tiefflieger an einem Flügel zu schnappen und unter Wasser zu ziehen. Genützt hat ihm die Beute zum Überleben aber doch nicht. Das hochinteressante Naturschauspiel bietet das Zürcher Auktionshaus Koller am kommenden Dienstag den 29. Juni, um 16 Uhr, aus und verkauft es dem Meistbietenden.

Mit diversen Echtheitszertifikaten versehen soll das museale Werk der Natur zwischen 500.000 und 800.000 Franken einspielen. Koller hat sogar eine Videoanimation drehen lassen, die das urzeitliche Kräftemessen anschaulich macht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Unter den Hammer kommen in der Auktion „Out of This World“ 108 im Wortsinne wunderbare versteinerte Tiere, Erinnerungsstücke an amerikanische Space Shuttles und ein Glitzerhandschuh von Michael Jackson. Im Kontext von Kollers Moderne- und Zeitgenossen-Auktionen werden Sammler angesprochen, die sich bisher nur für Kunst engagierten, aber offen sind für einen außergewöhnlichen Hingucker, den die Natur ganz allein geschaffen hat.

Der sogenannte "Gogotte"-Stein aus Fontainebleau sieht aus wie Kunst von heute. Doch die Sedimentation ist 30 Millionen Jahre alt. Quelle: Koller The Nostromo:

Für dieses Debut hat sich Inhaber Cyrill Koller zusammengetan mit Christian Link. Er ist Wunderkammer-Spezialist aus Zürich. In fürstlichen Sammlungen der Barockzeit waren neben Kleinskulptur von Künstlern vor allem Wunderwerke der Natur versammelt: etwa Narwalzähne und Korallenbäume.

Link kennt dementsprechend naturkundlich ausgerichtete Sammler und ihre herausragenden Objekte. Link und Koller bauen ein Phänomen zum Trend aus, mit dem bereits Christie‘s erfolgreich war. Im Pandemiejahr 2020 ließen sich für „Stan“, ein Tyrannosaurus Rex-Skelett, in New York erstaunlich hohe 31,8 Millionen Dollar einnehmen - mehr als für Picasso und andere Malerstars.

Modelle für den Biologieunterricht, bei Koller ein Bienen-Klappmodell in XXL aus der Zeit um 1900, oder die anthropomorph geformte „Coco de Mer“ sowie Mondpost findet man immer wieder auch in anderen Auktionen. Aber die Vielzahl von besonderen Objekten zeichnet diese Auktion aus.

Flug dank Leichtbauweise der Knochen

Über drei Meter beträgt die Flügelspanne des Flugsauriers „Pteranodon“, der vor 70 bis 85 Millionen von Jahren lebte. Kochen in Leichtbauweise und Tragflächen artige Flughäute ermöglichten es diesem Wirbeltier zu fliegen. Mit einem großen Pelikan artigen Schnabel fischte er seine Beute.

Sein Skelett hängt – wie im Flug - an der Decke im Auktionshaus Koller. Neben Hauptwerken von Pablo Picasso und Gerhard Richter erinnert es an Leonardos Flugapparat oder die beweglichen Skulpturen von Jean Tinguely.

Erwartet werden für den teilergänzten Flugsaurier aus Kansas mindestens 120.000 bis 250.000 Schweizer Franken. In der Regel sind die Schätzpreise eher günstig angesetzt, damit sich ein Bieterwettkampf initiiert werden kann.

Glitzern wie Michael Jackson

Auf eine Figur wie nicht von dieser Welt hatte Michael Jackson sein Bühnen-Ich angelegt. Auf der „Victory“-Tour 1984 trug er Glitzerhandschuhe. Einen davon, mit Swarovski-Steinen bestickt, versteigert Koller. Für das Designerstück, das in die Geschichte der Popmusik einging, werden 50.000 bis 70.000 Franken erwartet.

Mondsüchtige und Freunde der Apollo-Missionen finden womöglich Gefallen an einem Anzug von 1966, den NASA-Mitarbeiter beim Betanken der Spaceshuttles trugen. In Größe M gehört er mit einem Schätzpreis von 4000 bis 8000 Franken zu den für kleine Münze getaxten Nummern des Katalogs. Für jeden ist etwas dabei in dieser originellen Zusammenstellung.

Mehr: Ketterer - Primus in Deutschland