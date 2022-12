Auktionen in Köln Glücklich und zufrieden: Van Ham erzielt 17 Ergebnisse im sechsstelligen Bereich

Das Kölner Auktionshaus Van Ham beschließt das Jahr mit einer sehr erfolgreichen Moderne- und Contemporary-Session. Für die mit viel Aufwand erklärte digitale Kunst interessieren sich noch wenig Bieter.

Die spätimpressionistische Straßenansicht von Liebermanns Sommerresidenz am Wannsee erzielte mit Aufgeld 422.000 Euro. Der Hammer fiel bei 320.000 Euro deutlich über der auf 200.000 bis 250.000 Euro angesetzten Schätzung. (Foto: Van Ham) Max Liebermann

Köln Mit herausragenden 9,3 Millionen Euro Umsatz und 17 Ergebnissen in sechsstelliger Größenordnung an einem einzigen Tag stehen die „Modern Week“-Auktionen vom 30. November in den Büchern von Van Ham. „Wir sind glücklich und zufrieden“, resümierte Auktionator Markus Eisenbeis. Das Kölner Auktionshaus untermauert mit diesem Resultat eine führende Position im Bereich der Moderne und zeitgenössischen Kunst.

Versteigert wurde Kunst der Klassischen Moderne und der Nachkriegszeit, 15 Lose digitaler Kunst mit NFT-Zertifikat und danach zeitgenössische Kunst. Insgesamt kamen 355 Lose live unter den Hammer; die wöchentlichen Online only-Auktionen nicht mitgezählt.

Spitzenlos der Sektion Moderne wurde – wenig überraschend – Max Liebermanns spätimpressionistische Straßenansicht seiner Sommerresidenz am Wannsee für 422.000 Euro mit Aufgeld. Der Hammer für das aus dem Nachlass des Kaufmanns Hermann Hugo Neithold eingelieferte Gemälde fiel bei 320.000 Euro deutlich über der auf 200.000 bis 250.000 Euro angesetzten Schätzung.