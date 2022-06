Auktionen in München Ketterer ist wieder Primus unter den deutschen Kunstversteigerern

Fünf Millionen- und 85 sechsstellige Erlöse bescheren Ketterer 44 Millionen Euro Umsatz. Das Münchner Auktionshaus bleibt Deutschlands Nummer 1.

Das paradiesische Gemälde „Mädchen mit blauen Vögeln“ ging schon nach zwei Gebotsschritten für 2,5 Millionen Euro in eine deutsche Sammlung. (Foto: Ketterer Kunst) August Macke

München Mit einem Schätzvolumen von 23,8 Millionen Euro ging Ketterer am vergangenen Freitag in die Frühjahrsauktion mit Klassischer Moderne sowie Nachkriegs- und Gegenwartskunst. Auch wenn der Münchner Versteigerer das Ergebnis der insgesamt 309 aufgerufenen Lose nicht publiziert, war mit Zuschlag des letzten Objektes am Samstag Ketterers Platz als Primus unter den deutschen Kunstversteigerern wieder besiegelt.

Allein in der Abendauktion summierten sich die Erlöse auf 27 Millionen Euro. Zusammen mit den Ergebnissen aus den Auktionen mit wertvollen Büchern, Kunst des 19. Jahrhunderts und den Online only-Auktionen stieg der Frühjahrs-Umsatz auf insgesamt 44 Millionen Euro.

Fünf Millionenerlöse einzufahren ist auf deutschem Versteigerungsparkett keine alltägliche Bilanz. Gerhard Richters kleines „Abstraktes Bild 665-4“ von 1988, Georg Baselitz´ auf den Kopf gestellte Fingermalerei „Waldweg“ von 1974 und Emil Noldes pastos gemaltes Blumenstück „Rittersporn und Silberpappeln“ von 1929 pendelten sich bei etwas über 1 Million Euro (alle Preise inkl. Aufgeld) ein.