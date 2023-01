Auktionen in New York Rekordzuschlag für Goyas Doppelporträt

Christie's bedient mit Altmeistern eine starke Nachfrage aus Amerika, Europa und China. Alle ausgewählten Werke aus der Sammlung Safra werden verkauft.

Um die marktfrischen Porträts von Doña María Vicente Barruso Valdés (hier abgebildet) und ihrer Mutter Doña Leonora Antonia wurde nur wenig gekämpft. Dennoch erzielten sie mit 16,4 Millionen Dollar einen Höchstpreis für den Künstler. (Foto: Christie's Images Ltd. 2023) Francisco José de Goya

New York Zwei Live-Auktionen Alter Meister spielten bei Christie’s am Mittwoch (25.1.) für 113 verkaufte Lose insgesamt 62,8 Millionen Dollar und sieben Rekorde ein. „Der Markt für Alte Meister, angeführt von amerikanischen Bietern, gemeinsam mit Europa und China, bewies heute Stärke und Tiefe“, so François de Poortere, Leiter der New Yorker Altmeisterabteilung.

Nicht überraschend behauptete sich das Coverlos, Francisco José de Goyas marktfrische Porträts von Doña María Vicente Barruso Valdés und ihrer Mutter Doña Leonora Antonia. Das Paar setzte sich mit 16,4 Millionen Dollar an die Spitze. Gegen nur wenig Konkurrenz fiel es zum neuen Goya-Rekord an den Garantiegeber.

Canalettos Venedig-Ansicht mit der Rialto-Brücke von Süden, Nachzügler aus der sensationell erfolgreichen Sammlung des Microsoft-Mitgründers Paul G. Allen, sicherte sich der Londoner Händler Edmondo di Robilant noch unter der Mindesterwartung zu 2,7 Millionen Dollar mit Aufgeld.