Auktionen Ketterer Kunst: Jahresumsatz reißt erstmals die 100-Millionen-Marke

Das Münchner Auktionshaus Ketterer zieht eine herausragende Bilanz. Die Dezemberauktionen wurden eine Sternstunde vor allem für den Expressionismus-Markt.

Ein deutscher Sammler sicherte sich das 1982 mit Kreide gezeichnete „Subway Drawing“ für 500.000 Euro (inkl. Aufgeld). (Foto: Ketterer Kunst) Keith Haring

München Die Bilanz ist beachtlich: Mit allen Saal- und Onlineauktionen sowie den Private Sales meldet Ketterer erstmals einen Jahresumsatz über 100 Millionen Euro. Das Münchner Unternehmen sieht sich erneut als Marktführer unter deutschen Auktionshäusern. Allein in der jüngsten Abendauktion wechselten mehrere Werke von Ernst Ludwig Kirchner und Schmidt-Rottluff für über 4 Millionen Euro die Besitzer.

„Der internationale Kunstmarkt ist nicht mehr nur in London oder New York angesiedelt. Er findet heute auch in Deutschland statt.“, meint Robert Ketterer, Inhaber und Auktionator des derzeit potentesten Auktionshauses in Deutschland. Belege für seine These lieferte seine hochkarätige Abendauktion am Freitag zu Genüge.

International gefragt war etwa Keith Harings Subway Drawing von 1982 mit zwei typischen Strichmännchen. Mit 500.000 Euro (alle Preise inkl. Aufgeld) gewährte letztlich ein Deutscher einen internationalen Spitzenpreis für ein Werk dieser Art. Nur Christie´s hat bislang mit einem noch größeren Underground-Graffiti die Millionengrenze geknackt.