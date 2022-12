Auktionen Ketterer Kunst: Souveräne Spitzenzuschläge beim Marktführer

Die Abendauktion im Münchner Auktionshaus Ketterer ist glänzend gelaufen. Acht Mal fiel der Hammer über einer Million Euro.

Das 1910 entstandene Gemälde mit rückseitigem, später übermaltem Halbakt stammt aus der Sammlung Gerlinger. 4,75 Millionen Euro muss der Käufer mit Aufgeld berappen. Die Taxe belief sich auf 2 bis 3 Millionen Euro. (Foto: Ketterer Kunst) Ernst Ludwig Kirchner „Das Blaue Mädchen in der Sonne“,

München Spitzenwerk der Woche ist bei Ketterer Kunst zu Recht Ernst Ludwig Kirchners „Das blaue Mädchen in der Sonne“ von 1910 geworden. Auf 2 bis 3 Millionen Euro geschätzt stieg es bis auf 4 Millionen Euro.

Am Telefon im Saal erwarb der Münchener Galerist und Expressionismuskenner Raimund Thomas das Bild mit einem weiteren Kollegen zusammen, wie er dem Handelsblatt sagte. Mit Aufgeld kostet die auch rückseitig mit einem Akt bemalte Leinwand 4,75 Million Euro.

So hochkarätig und frisch ist das Angebot an moderner und zeitgenössischer Kunst selten. Das schätzten die internationalen Bieter bei Ketterer Kunst und griffen am Freitagabend für Außergewöhnliches tiefer in die Tasche als sonst.